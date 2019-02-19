Эксперт рассказал о способах сохранения ДРСМД

Лидер комитета немецкого бундестага по обороне от партии «Левые» Александр Ной рассказал, что необходимо для спасения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, для начала необходимо создать новый механизм инспекций и проверок, которые позволят изучить новые ракеты и системы ПРО двух сверхдержав. Он также отметил, что для подобных проверок можно привлечь экспертов из стран БРИКС.

Ной подметил, что Берлину нужно использовать всё свое политическое влияние, чтобы объединить страны, заинтересованные в сохранении ДРСМД.

Кроме того, он рассказал, чего России следует ждать от будущих европейских выборов, как в Германии относятся к украинскому вопросу и почему Франция неожиданно высказалась против «Северного потока – 2».

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