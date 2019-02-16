Россия начала разработку ракет наземного базирования средней дальности

Россия приступила к разработке ракет наземного базирования средней дальности. Об этом в ходе выступления на панельной сессии Мюнхенской конференции по безопасности заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Россия начала научно-технические и опытно-конструкторские работы в этой сфере, как и США», — цитирует дипломата в субботу, 16 февраля, ТАСС. Рябков напомнил, что в начале февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не будет размещать где бы то ни было ракеты средней и меньшей дальности, пока это не сделает Вашингтон.

«Что делать дальше — решать США», — подытожил заместитель министра. От Вашингтона зависит, будет ли безопасность Европы и США поставлена под угрозу, но Россия будет соблюдать односторонний мораторий. По словам дипломата, риск, что из-за позиции США СНВ-3 прекратит действие в 2021 году, растет.

15 февраля вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что в случае выхода Соединенных Штатов из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия будет принимать адекватные меры в ответ на любые угрозы со стороны США.

Со 2 февраля Вашингтон приостановил выполнение обязательств по ДРСМД и начал процесс выхода, оставив за собой право вернуться в течение полугода. Москва в ответ в тот же день приостановила участие в договоре. Российский лидер Владимир Путин одобрил предложение главы Минобороны Сергея Шойгу начать разработку гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

О намерении выйти из договора РСМД американский лидер Дональд Трамп объявил в октябре 2018 года под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия ракеты 9М729, которая, по его мнению, нарушает условия документа. В январе российское Минобороны впервые показало иностранным военным атташе эту ракету, представители Соединенных Штатов и ряда европейских стран отказались участвовать в брифинге.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения 1–5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения 0,5–1 тыс. км) дальности.