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Лавров назвал причину отсутствия членов НАТО на брифинге по ДРСМД

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Фото: РИА Новости/Александр Щербак
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Представители стран НАТО пропустили брифинг, на котором Россия продемонстрировала крылатую ракету 9М729, по поручению США. Об этом в субботу, 16 февраля, рассказал журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров.

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«Мы инициировали показ той самой ракеты, которую американцы считают нарушением договора. Был приказ, у нас нет сомнений, что США сказали натовцам: не надо туда ходить», — приводит ТАСС заявление министра иностранных дел.

Лавров напомнил, что американские партнеры заявили о твердом намерении выйти из соглашения еще в октябре прошлого года.

«После этого мобилизовывать своих союзников на обвинение нас в сломе этого важнейшего документа не очень чистоплотно», — отметил он.

В 2018 году американская сторона обвинила Москву в создании ракеты 9М729, якобы нарушающей условия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россия продемонстрировала вооружение на брифинге для военных атташе иностранных государств, отметив, что его характеристики не противоречат соглашению. Представители США и многих европейских стран приехать на мероприятие отказались.

После этого Вашингтон приостановил выполнение обязательств по ДРСМД и начал процесс выхода, оставив за собой право вернуться в течение полугода. Москва также приостановила участие в ДРСМД и заявила о начале разработки гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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