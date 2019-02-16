Пушков оценил шансы законопроекта о запрете выхода США из ДРСМД

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал внесенный в американский конгресс законопроект о запрете выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

На своей странице в Twitter он написал, что Тулси Габбард, автор предложенной инициативы, является одним из немногих членов конгресса, кто осуждает гонку вооружений и вмешательство в политику Венесуэлы. Однако, несмотря на существование в США сторонников ДРСМД, шансы нового законопроекта «близки к нулю».

Накануне, 15 февраля, член палаты представителей от штата Гавайи, кандидат в президенты США Тулси Габбард внесла в конгресс законопроект, запрещающий Вашингтону выходить из ДРСМД. По ее словам, выход из соглашения грозит эскалацией холодной войны и гонкой вооружений, что позволит главе государства Дональду Трампу «транжирить деньги налогоплательщиков на военные приключения», которые снизят безопасность страны.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

Однако в прошлом году американская сторона обвинила РФ в создании ракеты 9М729, нарушающей условия договора. Россия продемонстрировала ракету на брифинге для военных атташе иностранных государств, отметив, что ее характеристики не противоречат соглашению. Представители США и многих европейских стран участвовать в брифинге отказались. В феврале этого года Вашингтон приостановил выполнение обязательств по ДРСМД и начал процесс выхода, оставив за собой право вернуться в течение полугода. Москва также приостановила участие в ДРСМД и заявила о начале разработки гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.