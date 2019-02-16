Рябков заявил о намерении России придерживаться ДРСМД

Россия продолжит придерживаться моратория она производство и размещение запрещенных ДРСМД ракет. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

«Дело за США — решить, что делать дальше, насколько безопасность США и Европы будет поставлена под угрозу такого рода действиями. Россия будет оставаться в рамках своего одностороннего моратория», — цитирует его «РИА Новости».

Дипломат напомнил, что президент России Владимир Путин объявил односторонний мораторий на размещение средств наземного базирования среднего радиуса действия в любом регионе, пока там не появятся соответствующие американские вооружения.