Сближение по максимуму: РФ и Белоруссия готовы к дальнейшей интеграции

Россия и Белоруссия готовы к сближению в той степени, которая отвечает желанию народов двух стран, заявил президент республики Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Отвечая на вопрос «Известий», глава Белоруссии заверил, что две страны могут объединиться хоть завтра, но всё зависит от мнения граждан. Владимир Путин отметил, что необходимо проанализировать, где в рамках Союзного государства можно двигаться вперед, создавая лучшие условия для будущего обоих государств. При этом экономические разногласия Москвы и Минска не были основной темой прошедших встреч.

«Завтра можем объединиться»

За три дня в Сочи президенты двух стран встречались несколько раз — Владимир Путин и Александр Лукашенко проводили официальные переговоры с участием членов правительств двух стран, вместе катались на лыжах в горах, общались в неформальной обстановке за ужином и сыграли в хоккей.

Одна из тем переговоров — интеграция и ревизия союзного договора, которому в этом году исполняется 20 лет. «Известия» поинтересовались у президентов России и Белоруссии, до какой степени возможна интеграция двух государств и не опасается ли Минск за свой суверенитет? Именно об этом говорил сам Александр Лукашенко в ходе встречи с российскими журналистами в декабре.

— Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы. Слушайте, мы завтра можем объединиться вдвоем (с президентом РФ. — «Известия»), у нас проблем нет, — сказал Александр Лукашенко. — Но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это? Вопрос. Поэтому это надо адресовать вопрос к себе. Насколько вы готовы, настолько мы будем выполнять вашу волю.

Полностью независимых государств в мире просто не существует, добавил Владимир Путин.

— Мы в рамках ЕврАзЭС уже создали наднациональные органы — комиссию ЕврАзЭС — и туда передали часть национальных полномочий. Но даже в рамках ЕврАзЭС у нас существует взаимозависимость. И часть суверенитета, часть нашей независимости мы туда передали, сознательно сделали это, понимая, что такая работа обеспечивает нам больший уровень конкурентоспособности, каждой из наших стран, — ответил на вопрос «Известий» президент России.

По оценке российского лидера, Европарламент принимает больше обязательных для исполнения членами ЕС решений, чем в свое время Верховный совет СССР для союзных республик. Другим примером взаимозависимости Владимир Путин считает отношения внутри военного блока НАТО.

— Что, думаете, кто‑то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не хочет, но сидят, помалкивают. Где их суверенитет? — заметил российский лидер.

Что касается Союзного государства, по словам Владимира Путина, нужно в спокойном, деловом, дружеском режиме понять, где можно «двигаться вперед, не нанося никакого ущерба странам, народам, а, наоборот, создавая лучшие условия для будущего наших стран».

— И мы договорились с президентом Белоруссии, что мы проанализируем всё, что сделали за последнее время, сверим часы по этой интеграционной повестке, имея в виду даже то обстоятельство, что параллельно развиваются и другие интеграционные процессы, в том числе ЕврАзЭС, — отметил российский лидер.

В финальный день переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили развитие гуманитарных связей на совещании с участием министров культуры, спорта и образования двух стран. После общения с прессой президенты сыграли в хоккей. Владимир Путин, Александр Лукашенко и его сын Николай были в одной команде.

Без маневра

Экономическая тематика также была в повестке переговоров, сообщил ранее «Известиям» вице-премьер Дмитрий Козак. Но возможную компенсацию за нефтяной налоговый маневр в РФ не обсуждали, заверил журналистов Александр Лукашенко.

— Как будто это важнейшая проблема в отношениях между Беларусью и Россией. Она действительно существует, но я вам исключительно искренне и честно говорю, президент подтвердит: мы, по‑моему, даже это слово не промолвили за эти три дня, — сказал глава Белоруссии.

Несмотря на то что тема налогового маневра на переговорах двух лидеров не поднималась, с повестки вопрос не снят, заявил «Известиям» директор неправительственного аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский.



— Задача, поставленная перед правительством, перед участниками рабочей группы с белорусской стороны, не снимается. Республика продолжит настаивать на поиске компенсаторных механизмов для налогового маневра и на своей правоте в этом споре, — пояснил эксперт.

Он отметил, что определенный прогресс налицо — ведь еще месяц назад стороны занимали полярные позиции. Москва утверждала, что не собирается ничего компенсировать, в Минске же настаивали на полной компенсации.



Эксперт также выразил мнение, что, скорее всего, будет найдено некое компромиссное решение.

— Возможно, это будет в виде соучастия республики в крупных инфраструктурных проектах на территории России. Возможно, в виде пролонгации существующих кредитных обязательств Минска либо выделения ему дополнительной кредитной поддержки. Особенно с учетом того, что перед началом переговоров Владимир Путин подчеркнул, что Минск исправно выполняет свои финансовые обязательства перед Россией, — отметил Александр Шпаковский.

На подъеме

Исходя из заявлений лидеров на пресс-конференции, некоторые комментаторы поспешили заявить, будто бы стороны намеренно обошли в своей дискуссии наиболее острые моменты двусторонних отношений — прошлогоднее решение России ввести налоговый маневр, а также нежелание Москвы снизить цены на энергоносители для белорусских получателей.

Однако, как заверил «Известия» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, никаких осложнений в данном направлении не будет. Сенатор также высоко оценил заявление белорусского лидера о том, что Россия и Белоруссия могут объединиться «хоть завтра». По словам парламентария, эти слова можно расценивать как знак того, что интеграция в Союзном государстве движется в правильном направлении.



— Наши отношения на подъеме. А если говорить о слиянии — сейчас это не самое главное. Когда будет необходимость, это произойдет само по себе, решение будет принято народами обеих стран, — уверен сенатор.

В ходе пятничной встречи стало известно, что Александр Лукашенко пропустит Мюнхенскую конференцию по безопасности. На мероприятии он должен был принять участие в заседании круглого стола со своими коллегами из Грузии, Азербайджана и с Украины, однако выбрал проведение переговоров с Владимиром Путиным.

Как пояснил «Известиям» Александр Шпаковский, этот шаг обусловлен тем, что белорусский лидер выбрал отношения со своим ближайшим союзником и тем самым обозначил приоритеты своей внешней политики.