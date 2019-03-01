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Лукашенко допустил введение единой с Россией валюты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает введение единой валюты в Союзном государстве. Но это должен быть не российский и не белорусский рубль.

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По словам главы Республики Беларусь, вопрос введения единой валюты в Союзном государстве он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным. На предложение российского лидера, что это будет рубль, Лукашенко ответил согласием, отметив, что «вопрос не в этом», сообщает в пятницу, 1 марта, «РИА Новости». «Это будет не российский, не белорусский рубль, это будет наш общий рубль», — предложил президент Белоруссии.

Также ключевым вопросом при обсуждении введения общей валюты Союзного государства Лукашенко назвал «проблему эмиссионного центра». Он пояснил, что президент России Владимир Путин предложил создать эмиссионный центр в Минске, тогда как Лукашенко выступил за его размещение в Смоленске.

Однако в пятницу белорусский лидер уточнил, что эмиссионный центр можно разместить в Санкт–Петербурге. «Пусть будет в Питере, родина президента России, мой любимый город — Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет», — заключил лидер, отмечает «Интерфакс».

15 февраля Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия готовы настолько идти по пути объединения, но вопрос о суверенитете в этом контексте не обсуждается. 22 февраля политик отметил, что в случае появления новых американских ракет в Европе его страна готова совместно с Россией прорабатывать ответные меры.

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