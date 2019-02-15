Лукашенко заявил о непоколебимости суверенитета России и Белоруссии

Белоруссия и Россия готовы настолько идти по пути объединения, насколько к этому готовы народы обеих стран, но вопрос о суверенитете в этом контексте не обсуждается. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, 15 февраля, по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Для меня независимость — это понятие относительное, [но] никто никогда, ни одно государство (…) никогда не разговаривает о суверенитете. Поэтому нет у нас проблем с суверенитетом, мы даже в этом контексте не обсуждаем этих проблем, мы исходим из того, что сегодня есть два государства», — цитирует белорусского лидера «Интерфакс».

Лукашенко добавил, что Белоруссия готова «идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов», насколько к этому готова российская сторона.

«Слушайте, мы завтра можем объединиться, у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это?» — подчеркнул он.

6 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в ходе предстоящих переговоров Путин и Лукашенко обсудят спорные вопросы двусторонних отношений, а также деятельность Союзного государства, в том числе российско-белорусской рабочей группы.

В декабре прошлого года Минск выразил недовольство стоимостью российского газа, а также планами Москвы обнулить к 2024 году экспортную пошлину на нефтепродукты и поднять налоговую ставку на добычу полезных ископаемых. Лукашенко посчитал, что из-за этого его страна за шесть лет потеряет около $11 млрд, и попросил финансовых льгот. Кроме того, в процессе переговоров он стал опасаться за суверенитет Белоруссии.

В Кремле заверили, что не предлагали Минску войти в состав России. Того же мнения придерживаются и эксперты. Россия стремится лишь к соблюдению договоренностей, достигнутых в рамках Союзного государства, пояснили специалисты.