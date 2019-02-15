Путин и Лукашенко обсудят сотрудничество гуманитарной сфере

Президенты Росси и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят сотрудничество стран в гуманитарной сфере в ходе встреч в Сочи в пятницу, 15 февраля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он рассказал, что главы государств проведут заседание с участием глав министерств культуры, образования и спорта двух стран.

«Это новый интересный формат, он подчеркивает, насколько обе страны придают значение углублению партнерских взаимовыгодных отношений», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, в течение дня лидеры будут общаться в разных форматах. В частности, он не исключил, что Путин и Лукашенко вместе сыграют в хоккей.

Кроме того, как пишет «Федеральное агентство новостей», президенты посетят образовательный центр «Сириус» в Сочи. Их визит посвящен сотрудничеству стран в области образования и научно-исследовательской деятельности.

Сегодняшняя встреча является продолжением переговоров глав государств, которые стартовали в Сочи 13 февраля. Тогда стороны в основном обсуждали экономическое сотрудничество Москвы и Минска, в том числе поставки углеводородов. Политики также успели пообщаться в неформальной обстановке и покататься на горных лыжах.