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Белоруссия попросила у России кредит на $600 млн

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Минск обратился к Москве с просьбой предоставить государственный кредит в размере $600 млн для рефинансирования долговых обязательств перед Россией в 2019 году. Об этом 27 февраля сообщил глава минфина Белоруссии Максим Ермолович.

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«Мы взаимодействуем с нашими коллегами из Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решения правительства Российской Федерации по поводу предоставления этого кредита не принято», — цитирует его ТАСС.

Министр финансов уточнил, что в договоренностях было обозначено рефинансирование всей суммы платежей по кредитам в 2019 году. По его словам, общий объем платежей составляет $600 млн. Кроме того, Ермолович отметил, что средства на выделение кредита Минску были заложены в российском бюджете на 2019 год.

«Что касается наших стандартных механизмов взаимодействия по отработке кредитного соглашения, то здесь всё отработано, проект решения подготовлен. Требуется только принятие окончательного решения на уровне правительства Российской Федерации», — пояснил глава минфина Белоруссии.

12 октября 2018 года глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что РФ в следующем году рассмотрит возможность предоставления Белоруссии кредита на $630 млн для рефинансирования долга перед Москвой.

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