Лукашенко предсказал победу Порошенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на выборах президента Украины 31 марта 2019 года победу одержит действующий глава государства Петр Порошенко. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает «РИА Новости».

«Президентом будет Порошенко. Да, абсолютно (точно. – Ред.)», — сказал он, добавив, что у кандидата Владимира Зеленского есть шансы оказаться во втором туре выборов.

Ранее 1 марта сообщалось, что Порошенко, согласно данным опроса украинского центра социальных исследований «София», скатился на третью позицию в рейтинге кандидатов на пост главы государства.

Сейчас за Порошенко готовы отдать голоса 12,1% опрошенных. Первое место в рейтинге занимает Владимир Зеленский — 18,3%. На второй строчке теперь глава политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 15,4%. Замыкает четверку лидеров один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 11,2%.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата. Это рекордное число в истории независимой Украины.