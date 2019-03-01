Прямой эфир

Лукашенко предсказал победу Порошенко

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на выборах президента Украины 31 марта 2019 года победу одержит действующий глава государства Петр Порошенко. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает «РИА Новости».

Предвыборный уклад: как именно на Украине добиваются победы Порошенко
В погоне за голосами одних избирателей вычеркивают из списков, других открыто подкупают

«Президентом будет Порошенко. Да, абсолютно (точно. – Ред.)», — сказал он, добавив, что у кандидата Владимира Зеленского есть шансы оказаться во втором туре выборов. 

Ранее 1 марта сообщалось, что Порошенко, согласно данным опроса украинского центра социальных исследований «София», скатился на третью позицию в рейтинге кандидатов на пост главы государства.

Сейчас за Порошенко готовы отдать голоса 12,1% опрошенных. Первое место в рейтинге занимает Владимир Зеленский — 18,3%. На второй строчке теперь глава политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 15,4%. Замыкает четверку лидеров один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 11,2%.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата. Это рекордное число в истории независимой Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский признал неизбежность переговоров Украины и России
Порошенко ущипнул мужчину за нос на встрече с избирателями в Запорожье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017