Порошенко ущипнул мужчину за нос на встрече с избирателями в Запорожье

Президент Украины Петр Порошенко продолжает некорректное поведение по отношению к жителям Запорожья на встречах с избирателями. На этот раз он ущипнул за нос мужчину.

В Сети было опубликовано видео, на котором лидер страны улыбается, хлопает мужчину по плечу, а затем хватает его за нос. Местная журналистка Татьяна Высоцкая на своей странице в Facebook отметила, что подобное неуважительное поведение к жителям страны стало системным феноменом, пишет РЕН ТВ.

28 февраля стало известно, что Порошенко внезапно снял с головы девушки шапку в Запорожье. Предположительно, он совершил данный поступок после того, как девушка высказала неудобный вопрос президенту.

25 февраля Порошенко на встрече с жителями города Червоноград в Львовской области оскорбил оставшихся без зарплаты шахтеров, а 14 февраля пожилой мужчина накричал на президента Украины во время его приезда в Харьков.