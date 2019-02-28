В Киеве начался митинг сторонников импичмента Порошенко

Протестная акция началась в Киеве, ее участники собрались у Верховной рады и требуют импичмента президента Украины Петра Порошенко. Об этом 28 февраля сообщает «Интерфакс».

Митинг проходит под флагами партии «Всеукраинское объединение «Свобода». 500 участников держат в руках партийные знамена и плакаты с требованием смены власти в стране.

Люди устроили и марш. Митингующие организованной колонной идут к администрации президента. Впереди они несут плакат с надписью «Импичмент президенту». В руках участников также транспаранты «Кандидатов много, мародер один», «Победа Украины — импичмент Порошенко», пишет ТАСС.

О начале процедуры импичмента 26 февраля объявила кандидат на пост президента страны Юлия Тимошенко в связи с обнародованной журналистами информацией о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины.

В расследовании утверждается, что в период с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн).

По данным журналистов, к этому причастны близкие к Порошенко должностные лица, в частности отец и сын Гладковские, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также государственный оборонный концерн «Укроборонпром».

По мнению Тимошенко, действия, о которых рассказали журналисты, подпадают под статью 111 УК Украины «Государственная измена».