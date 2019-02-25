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Порошенко оскорбил оставшихся без зарплаты шахтеров

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Фото: TASS/Zuma
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Президент Украины Петр Порошенко на встрече с жителями города Червоноград в Львовской области оскорбил оставшихся без зарплаты шахтеров. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

На собрании один из участников попросил украинского лидера высказать о задолженностях по зарплате шахтерам. Порошенко обратился к первому вице-премьеру Степану Кубиву, попросив рассказать о погашении долгов.

Однако он не услышал ответа, а из толпы раздался недовольный выкрик, на который глава государства резко ответил, что из кричавшего такой же шахтер, как из него балерина.

14 февраля пожилой мужчина накричал на президента Украины Петра Порошенко во время его приезда в Харьков. Инцидент произошел в тот момент, когда глава государства посещал филармонию.

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