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Пенсионер накричал на Порошенко у харьковской филармонии

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Фото: РЕН ТВ
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Пожилой мужчина накричал на президента Украины Петра Порошенко во время его приезда в Харьков. Инцидент произошел в тот момент, когда глава государства посещал филармонию.

Пенсионер был возмущен, он кричал, чтобы президент отдал пенсию, а также обвинил его в том, что тот служит на костях жителей города, пишет РЕН ТВ.

Сотрудники полиции задерживали всех недовольных, которые выступали с критикой против украинского лидера. Пенсионера же силой затащили в переулок, избили и отпустили только тогда, когда Порошенко ушел.

10 февраля в департаменте коммуникации министерства внутренних дел Украины рассказали, что полиция за прошлую неделю открыла 24 уголовных дела, а также составила 118 административных протоколов в связи с нарушениями во время президентской избирательной кампании.

В тот же день депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины от «Радикальной партии» Олег Ляшко обвинил своего политического оппонента Порошенко в подготовке провокаций на встречах нардепа с избирателями.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

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