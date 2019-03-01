В администрации Порошенко назвали случайностью инцидент с шапкой

В администрации президента Украины Петра Порошенко объяснили инцидент с шапкой, которую он сорвал с головы девушки во время встречи с жителями Запорожья.

Как заявили украинскому порталу «Новое время» представители администрации, данное происшествие было случайностью.

Видео, на котором, предположительно, глава Украины или его охранник срывают шапку с головы женщины, появилось 27 февраля.

На кадрах видно, как женщина пытается что-то сказать украинскому лидеру, а затем с нее слетает головной убор.

Эпизод вызвал насмешки пользователей сети. Пользователи сети полагают, что это сделал лично Порошенко, однако по видео нельзя однозначно определить, кто схватил шапку.

Позже появилось видео с другой встречи Порошенко с жителями Запорожья. На нем лидер Украины улыбается, хлопает мужчину по плечу, а затем хватает его за нос.