Зеленский намекнул Порошенко на тюрьму в случае своей победы на выборах

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский перефразировал предвыборный слоган своего соперника Петра Порошенко «Кандидатов много — президент один», пообещав посадить действующего лидера в тюрьму.

На своей странице в Facebook Зеленский обвинил киевские власти в намерении «забрать с собой всё украденное у народа и армии». В качестве аргументов он привел сообщения о хищениях в «Укроборонпроме» и признание неконституционным уголовное дело о незаконном обогащении украинских чиновников.

«Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ клептократам, чтобы ни один из них не избежал ответственности. Кандидатов много, но один из них без сомнений сядет в тюрьму!» — подчеркнул шоумен.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного 14 февраля, Зеленский является наиболее популярным кандидатом — за него готовы проголосовать более четверти избирателей (26,9%). За ним следуют Порошенко (17,7%) и глава политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,8%).