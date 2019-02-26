Украинский суд отклонил иск против Зеленского о незаконной агитации

Верховный суд Украины отклонил иск против кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского о незаконной агитации и признал его безосновательным, пишет ТАСС.

Иск против артиста подала журналистка Юлия Литвиненко. Она требовала признать противоправной предвыборную агитацию кандидата в президенты, который 15 февраля участвовал в качестве ведущего телепередачи «Лига смеха».

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного 14 февраля, более четверти избирателей готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского (26,9%). За ним следуют действующий президент страны Петр Порошенко (17,7%) и глава политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,8%).

25 февраля в ходе презентации системы онлайн-мониторинга нарушений избирательного процесса на брифинге в Киеве министр внутренних дел страны Арсен Аваков сообщил, что в настоящее время уже зарегистрировано 90 уголовных дел и составлено 424 административных протокола.