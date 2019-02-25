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Зеленский предложил выбирать министров на Украине через интернет

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Фото: РИА Новости
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил своим сторонникам через интернет выбрать будущего премьер-министра, а также глав минобороны, министерства иностранных дел, Службы безопасности и Генпрокуратуры Украины. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

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«Кому понравится, когда президент назначает на должность своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет?» — сказал он, предложив в будущем «делать это вместе».

По словам Зеленского, все желающие могут поделиться своими предложениями на странице «Команды Зеленского» в Facebook, а также на сайте его команды.

В настоящее время у Зеленского самый большой рейтинг среди кандидатов — 17,5%, на втором месте действующий президент Петр Порошенко с 13%, замыкает тройку глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 11,4%.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата. Это рекордное число в истории независимой Украины.

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