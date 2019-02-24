Порошенко высмеяли за оговорку об Украине-агрессоре

Пользователи соцсетей высмеяли оговорку президента Украины Петра Порошенко. Во время выступления в городе Жолкве украинский лидер случайно назвал свою страну агрессором. В Сети начали шутить, что на самом деле политик не оговорился, а выдал государственную тайну.

«Правда сорвалась с языка», — написала Александра Т. в соцсети «ВКонтакте».

Были и те, кто намекал на неслучайность оговорки Порошенко.

«Подсознание-то знает, кто агрессор», — пошутил в Twitter @rtez_dum.

Некоторые пользователи предполагали, что Порошенко не дают покоя лавры киевского мэра Виталия Кличко, который регулярно дает поводы для шуток своими заявлениями. Также были и те, кто посчитал, что украинский лидер был нетрезв.

«Больше ему не наливайте», — отметил Александр Б.

Это уже не первая оговорка президента Украины. В январе прошлого года Порошенко заявил, что землю Крыма и Донбасса топчут украинские оккупанты, за месяц до этого он назвал украинский режим подлым.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве.

При этом в сложившейся на юго-востоке ситуации украинские власти обвиняют Россию, называя ее агрессором. В Москве неоднократно указывали на абсурдность таких заявлений и призывали Киев разрешить внутриукраинский кризис.