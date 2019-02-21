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Суд отклонил иск Тимошенко о незаконной агитации Порошенко

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Фото: TASS/AP/Efrem Lukatsky
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Шестой апелляционный административный суд Киева отклонил иск кандидата в президенты от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая обвинила действующего главу государства Петра Порошенко в незаконной агитации. Об этом 21 февраля сообщается на сайте партии Тимошенко.

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«Решение шестого апелляционного админсуда об отклонении иска Юлии Тимошенко об использовании кандидатом в президенты Порошенко своей должности для незаконной агитации является отражением судебной реформы имени Петра Порошенко», — отметили в политической организации.

Претензия Юлии Тимошенко состояла в том, что 9 февраля сразу несколько телеканалов бесплатно транслировали выступление Порошенко на форуме «Открытый диалог», на котором он представил свою программу. Эти действия она сочла незаконной агитацией.

В партии «Батькивщина» пообещали, что в течении двух дней подадут апелляцию на решение суда.

20 февраля стало известно, что со старта президентской избирательной кампании 31 декабря 2018 года на Украине были возбуждены 69 уголовных дел. 37 из них связаны с нарушениями избирательного законодательства, 32 — с проведением предвыборной агитации.

15 января Тимошенко заявила об отсутствии у действующего главы государства Петра Порошенко шансов на победу.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата. Это рекордное число в истории независимой Украины.

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