Порошенко в США вручили почетную награду «за прогресс» на Украине

Украинскому президенту Петру Порошенко в ходе его рабочего визита в Соединенные Штаты вручили награду «Международный государственный деятель» Совета по вопросам мировых дел Филадельфии. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко заявил, что глубоко тронут и получить награду для него — большая честь.

«Я считаю это признанием наших совместных усилий. Я считаю это признанием прогресса, который мы сделали как украинская нация. Я считаю это символом единства и солидарности с Украиной со стороны американского народа», — сказал президент.

Он отметил, что пять лет назад была написана история украинского народа, который «одержал победу» над пророссийским антидемократическим режимом. По его словам, Кремль не может остановить стремление к восстановлению СССР, а способы достижения этой цели такие же, какими они были у коммунистических лидеров.

20 февраля Порошенко находился в США с рабочим визитом. Он выступил на Генассамблее Организации Объединенных Наций, а также провел ряд двусторонних встреч.

10 января экс-руководитель раскольнической церкви Киевского патриархата Филарет, вошедший в епископат «новой украинской церкви», вручил президенту Украины Петру Порошенко орден Андрея Первозванного за заслуги в получении томоса об автокефалии. Награждение прошло в Свято-Покровском кафедральном соборе города Ровно.