В Сети посмеялись на «подвигами» Порошенко на Майдане

Пользователи соцсетей с юмором отреагировали на слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он лично переносил погибших во время событий на майдане 2014 году.

По словам политика, в один из дней он оказался в самом эпицентре событий, когда шел в Верховную раду. Он пояснил, что активисты попросили его о помощи из-за постоянных обстрелов.

Однако пользователи «ВКонтакте» усомнились в правдивости слов украинского лидера.

«В самые длительные запои уходил? А в пьяном бреду и не такое присниться может», — предположила пользовательница Даша Ярихина.

«Петруха на одном колене пиарится, а страна на обоих стоит», — поиронизировал Игорь Резниченко.

«Порошенко снова решил попиариться, но обделался по полной. Все больше убеждаюсь в том, что никакие вбросы уже не помогут этому русофобу остаться у власти», — констатировала Алина Захарова.

«Он максимум чем занимался на Майдане, так это сидел в сторонке и за всем наблюдал из бинокля. Он слишком себя любит, чтобы как-то рисковать собой», — уверяет Александр Сафронов.

«Его «подвиг» в том, что пока страна и народ нищают, он в разы увеличивает свое состояние», — напомнила Алла Тополь.

Позже в Сети появилось видео, которое якобы подтверждает «подвиги» Порошенко. На кадрах он наклоняется над одним из пострадавших и что-то говорит ему, а затем торопливо уходит в сопровождении охранника. Стоит отметить, что ролик снят не в 9 утра, когда, по утверждению Порошенко, он пришел в Мариинский парк, а позже, когда начались массовые столкновения.

Площадь Независимости в Киеве (майдан Незалежности) стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов во время антиправительственных акций в 2014 году. В результате в стране произошел государственный переворот, более 100 человек погибли. Массовые акции протеста привели к смене власти на Украине в феврале 2014 года.