Захарова удивилась словам Порошенко об отказе США общаться с Россией

Россия не запрашивала, не отменяла и не подтверждала никаких встреч с американскими представителями, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что власти США отменили все встречи с представителями России из-за инцидента в Керченском проливе.

Сам Порошенко рассказал, что об отмене встреч ему рассказал вице-президент США Майк Пенс на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По словам политика, вице-президент США подчеркнул, что пока задержанных украинских моряков не отпустят, никаких встреч не будет.

«Теперь вопрос: кто врет? Порошенко наврал, что ему это сказал Пенс? Или Пенс наврал Порошенко?» — сказала дипломат, ее слова приводит «РИА Новости».

25 ноября три военных корабля Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море, проигнорировав требование ФСБ остановиться. Пограничникам пришлось остановить суда силой. 24 украинских моряка арестованы до апреля, против них возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

В январе Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Москву и Киев не обострять ситуацию, освободить украинцев и направить группу международных наблюдателей в пролив.