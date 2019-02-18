Украинский чиновник включил порно на совещании и убежал

Директор украинского предприятия «Кировоградский облавтодор» Андрей Рудник оконфузился на аппаратном совещании в облгосадминистрации, сообщает CBN.

Инцидент произошел в Кропивницком в понедельник, 18 февраля. Во время отчета начальника управления регионального развития Виктории Куликовой о приспособленности объектов инфраструктуры для нужд инвалидов, из телефона Рудника внезапно стали исходить характерные для порнофильмов звуки.

Их услышали все присутствующие на совещании. Слуги народа отреагировали сдержанным смехом. Сам Рудник сбежал с мероприятия, не забрав при этом верхнюю одежду из раздевалки.

Ранее украинского чиновника едва не задушили за избиение пенсионера. Перед этим слуга народа устроил драку с местными жителями, вместо того чтобы решать их проблемы.