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Пушков сравнил срыв показа «Т-34» в США с действиями гитлеровцев

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Фото: Централ Партнершип
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Российский сенатор Алексей Пушков сравнил желание Украины «всеми силами» сорвать показ фильма «Т-34» в Северной Америке с действиями гитлеровской Германии в годы Великой Отечественной войны. 

Как констатировал парламентарий, Киев объявил войну России «и на кинополях».

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«Гитлеровцы тоже пытались остановить Т-34 на фронтах Второй мировой — не остановили. И эти не остановят — ни фильм об одном из символов нашей победы, ни память о ней», — написал Пушков в своем Twitter. 

Ранее во вторник, 19 февраля, посольство Украины в США призвало к бойкоту российского фильма «Т-34» в США. Дипломаты уже обратились в различные американские кинотеатры с просьбой отменить прокат ленты. 

В этот же день в Сан-Франциско показ российской картины все-таки отменили. По словам прокатчиков, он был сорван из-за «нездоровой реакции отдельных радикалов»

Фильм режиссера Алексея Сидорова «Т-34» рассказывает о легендарной и реальной истории, произошедшей во время Великой Отечественной войны.

Главный герой — советский военный Ивушкин, который противостоит немецкой танковой роте, однако попадает в плен. Через несколько лет Ивушкин решается сбежать с помощью советского танка Т-34, используемого немцами для учений.

Картина заняла второе место по сборам в истории российского проката после 1991 года. Фильм появился в прокате 1 января и за первую неделю собрал более 1 млрд рублей.

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