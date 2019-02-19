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Показ фильма «Т-34» сорвали в Сан-Франциско

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Фото: Централ Партнершип
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В Сан-Франциско отменили показ кинофильма «Т-34» российского режиссера Алексея Сидорова, рассказал в понедельник, 19 февраля, Александр Беляков, директор по развитию группы компаний «Киносфера», осуществляющей прокат картины на территории Северной Америки.

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По его словам, показ должен был состояться 21 февраля. Однако он был сорван из-за «нездоровой реакции отдельных радикалов», увидевших в фильме пропаганду, передает ТАСС.

«При этом сами активисты утверждают, что картину не видели, а лишь посмотрели трейлер», — сообщил Беляков. Он также уточнил, что ранее были попытки сорвать показ фильма в Бостоне, пишет «Газета.ру».

19 февраля сообщалось, что посольство Украины в США призвало к бойкоту картины «Т-34» в США.

«Т-34» рассказывает историю советского военного, который попадает в плен к немцам и решается сбежать с помощью советского танка Т-34. Картина заняла второе место по сборам в истории российского проката после 1991 года. Фильм появился на экранах 1 января и за первую неделю собрал более 1 млрд рублей.

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