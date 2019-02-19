Украина призвала отменить прокат российского фильма «Т-34» в США

Посольство Украины в США призвало к бойкоту российского фильма «Т-34» в США. Дипломаты уже обратились в различные американские кинотеатры с просьбой отменить прокат ленты. Об этом сообщается в заявлении дипмиссии в Facebook.

«Посольство призывает кинотеатры пересмотреть свои намерения показать данную картину, которая распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире <…> используя историческую память о героях Второй мировой войны», –– говорится в записи украинских дипломатов.

При этом Украина называется «жертвой» действий РФ.

Также дипломаты выразили благодарность украинской общине, которая «смогла остановить» показ фильма в своих городах, и призвали активистов последовать примеру.

Фильм режиссера Алексея Сидорова «Т-34» рассказывает о легендарной и реальной истории, произошедшей во время Великой Отечественной войны.

Главный герой — советский военный Ивушкин, который противостоит немецкой танковой роте, однако попадает в плен. Через несколько лет Ивушкин решается сбежать с помощью советского танка Т-34, используемого немцами для учений.

Картина заняла второе место по сборам в истории российского проката после 1991 года. Фильм появился в прокате 1 января и за первую неделю собрал более 1 млрд рублей.

Киев с 2014 года ведет военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти обвиняют Москву.

РФ неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и призывала Киев к его скорейшему урегулированию.