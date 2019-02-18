Звезда бондианы назвал самый пронзительный русский фильм

Звезда фильмов о шпионе Джеймсе Бонде и сериала «Ганнибал» Мадс Миккельсен во время визита в Москву рассказал, какой фильм он считает самым пронзительным из всех, что видел.

Больше всего актера поразила военная драма «Иди и смотри» Элема Климова.

Также звезда Голливуда во время прогулки по российской столице восхитился архитектурой. По словам Миккельсена, «10–20 лет назад» он был в Москве, но ничего толком не увидел.

«А сейчас — Москва прекрасна. Здесь интересные здания. Некоторые напоминают мне Данию. А собор Василия Блаженного — нечто совершенно особенное!» — рассказал актер журналистам РЕН ТВ.

Между тем фильм режиссера Джулиана Шнабеля «Ван Гог. На пороге вечности», в котором снялся и Мадс Миккельсен, был номинирован на премию «Оскар». Статуэтки вручат 25 февраля в Лос-Анджелесе.