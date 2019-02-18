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Звезда бондианы назвал самый пронзительный русский фильм

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Фото: Global Look Press/DEROS ANDERS/ZUMAPRESS
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Звезда фильмов о шпионе Джеймсе Бонде и сериала «Ганнибал» Мадс Миккельсен во время визита в Москву рассказал, какой фильм он считает самым пронзительным из всех, что видел. 

Больше всего актера поразила военная драма «Иди и смотри» Элема Климова.

Также звезда Голливуда во время прогулки по российской столице восхитился архитектурой. По словам Миккельсена, «10–20 лет назад» он был в Москве, но ничего толком не увидел. 

«А сейчас — Москва прекрасна. Здесь интересные здания. Некоторые напоминают мне Данию. А собор Василия Блаженного — нечто совершенно особенное!» — рассказал актер журналистам РЕН ТВ

Между тем фильм режиссера Джулиана Шнабеля «Ван Гог. На пороге вечности», в котором снялся и Мадс Миккельсен, был номинирован на премию «Оскар». Статуэтки вручат 25 февраля в Лос-Анджелесе.

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