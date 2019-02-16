Организаторы отказались от идеи вручать «Оскар» во время рекламы

Американская академия киноискусств отменила свое решение вручать «Оскар» в четырех из 24 номинаций во время рекламных пауз.

Как пишет ТАСС, первоначальные планы вызвали недовольство среди действующих членов, поэтому академия решила не исключать номинации из эфира.

«Все награды академии будут вручены без купюр, в традиционном формате», — заверили организаторы.

В 2019 году церемония вручения «Оскара» впервые за 30 лет пройдет без ведущего, а имена победителей со сцены зачитают кинозвезды первой величины. Мероприятие состоится 24 февраля (25 февраля мск) в Лос-Анджелесе.

22 января стали известны номинанты престижной кинопремии. Больше всего номинаций у фильмов «Фаворитка» (10), «Рома» (10) и «Звезда родилась» (9).