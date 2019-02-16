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Организаторы отказались от идеи вручать «Оскар» во время рекламы

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Американская академия киноискусств отменила свое решение вручать «Оскар» в четырех из 24 номинаций во время рекламных пауз.

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Как пишет ТАСС, первоначальные планы вызвали недовольство среди действующих членов, поэтому академия решила не исключать номинации из эфира.

«Все награды академии будут вручены без купюр, в традиционном формате», — заверили организаторы.

В 2019 году церемония вручения «Оскара» впервые за 30 лет пройдет без ведущего, а имена победителей со сцены зачитают кинозвезды первой величины. Мероприятие состоится 24 февраля (25 февраля мск) в Лос-Анджелесе.

22 января стали известны номинанты престижной кинопремии. Больше всего номинаций у фильмов «Фаворитка» (10), «Рома» (10) и «Звезда родилась» (9).

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