«Оскар» на отшибе: какие фильмы-номинанты не вышли в российский прокат

Церемония вручения премий «Оскар» состоится меньше чем через две недели. Большинство фильмов, в разные годы отмеченных Американской киноакадемией, выйдут или уже вышли в российский прокат. Однако бывают и исключения: далеко не всегда для наших прокатчиков и зрителей оскаровский успех становится определяющим, поэтому некоторые фигуранты премии так и не доходят до отечественных экранов. «Известия» вспомнили десять из них, которые всё же стоит посмотреть, пусть и на домашнем видео.

«Отрочество»

Творческий эксперимент Ричарда Линклейтера длился 11 лет. Чтобы снять историю одной американской семьи, режиссер выбрал актеров-детей и снимал фильм так, чтобы десять лет их экранной жизни были равны реальным. Маленькие герои растут прямо у нас на глазах, их родители понемногу стареют, а сценарий максимально приближен к тому, что на самом деле занимало их в этот период времени. «Отрочество» — удивительный опыт сопереживания и погружения, картина получила приз за режиссуру в Берлине, затем «Золотой глобус» (2015) как лучшая драма, одну статуэтку «Оскар» (из шести номинаций) — Патрисии Аркетт как лучшей актрисе второго плана. Но ни один российский прокатчик не решился купить права на трехчасовую ленту.

фильм Кадр фильма «Отрочество» Фото: Detour Filmproduction

«Она»

«Оскар» и «Глобус» (2014) за лучший сценарий автору и режиссеру ленты Спайку Джонзу достались за остроумное и трогательное футурологическое высказывание о любви человека к операционной системе с приятным женским голосом. За пределами США эта история была принята не очень хорошо. Возможно, причина в том, что главную изюминку фильма, хрипловатые реплики Скарлетт Йоханссон в роли электронной Саманты, при дубляже передать было невозможно. Почему картину не издали у нас с субтитрами — загадка.

«Ида»

Только патриотической ревностью можно объяснить невыход этой картины в России. Польско-датская кооперация «Ида» рассматривалась как главный конкурент российского «Левиафана», который ударными темпами шел к «Оскару»-2015. Камерная драма о еврействе, холокосте, чувстве вины и поиске себя элегантно обошла картину Звягинцева, получая один приз за другим и уступив ему только на «Золотом глобусе». Но «Оскар» достался именно «Иде», а ее режиссер Павел Павликовский с того момента стал одной из главных звезд европейской кинорежиссуры. Его недавняя работа «Холодная война» (три номинации на «Оскар»-2019) доказывает, что успех «Иды» не был случайностью.

«Уильям Тернер»

Одна из лучших работ британского мастера Майка Ли — и поразительно глубокий взгляд на творчество великого художника Уильяма Тернера. Кстати, Тимоти Сполл за эту роль получил приз в Каннах в 2014 году. В этой ленте много удивительного, а иногда даже загадочного. Британские сельские пейзажи запечатлены так, словно они сошли с полотен предвестника импрессионизма, и на мир мы смотрим как будто его глазами. Чувствуем, так же как он, красоту полей и несущихся по ним локомотивов, открываем для себя бесконечность оттенков морских волн… Но российские прокатчики сочли, что желающих два с половиной часа прожить бок о бок с гением найдется недостаточно много, и теперь фильм, созданный для большого, даже гигантского экрана, доступен только на видео.

фильм Кадр фильма «Уильям Тернер» Фото: Amusement Park Films

«Акт убийства»

Название правильнее было бы перевести как «Изображая убийство» или «Играя в убийство». Самая громкая документальная лента десятилетия (кооперация Великобритании, Дании и Норвегии) — невероятная, страшная, смешная и вечно актуальная. Палачи, истреблявшие коммунистов в Индонезии в середине 1960-х годов, смеясь, хвастаются, как они совершали массовые убийства. Этих людей никто не осудил, они прожили долгую и счастливую жизнь, а на склоне лет с готовностью ностальгируют по давно прошедшим веселым денькам. Режиссер Джошуа Оппенхаймер в качестве провокации предлагает своим респондентам поимпровизировать, то есть разыграть некоторые особенно кровавые сцены заново, на камеру. Весь мир, включая Киноакадемию, содрогнулся от «Акта убийства» — свидетельство тому номинация за лучший документальный фильм в 2014 году. Но российский зритель картину не увидел.

«Назови меня своим именем»

Маленькая история летней страсти уже после выхода в США с лихвой окупила свой бюджет, что бывает нечасто. Правда, из четырех номинаций на «Оскар»-2018 лента победила только в одной — за сценарий. Между тем фильм как минимум открыл миру талант восходящей звезды Тимоти Шаламе. Сама же картина в очередной раз подтвердила, что в мире, где практически не осталось табу, тема запретной любви всё равно продолжает волновать и будоражить.

«Лица, деревни»

«Бабушка «новой волны» Аньес Варда даже к концу восьмого десятка выдает шедевр за шедевром. «Лица, деревни» (Франция) — документально-постановочный роуд-муви, в котором путешествие Аньес и концептуального художника JR превращается в калейдоскоп остроумных идей и светлых воспоминаний. Последний фотографирует простых трудяг и вешает их гигантские портреты на стены домов, чтобы этим жестом избавить их от статуса «маленького человека». А сама Аньес то пытается нагрянуть в гости к Годару, то превращается… в поезд! Свободно и непринужденно. Номинация Киноакадемии за лучший документальный фильм в 2018 году не помогла ленте выйти в наш прокат.

фильм Фото: Arches Films

«Комната»

Мало какой фильм способен действовать на зрителя так, как этот триллер. Сначала молодая женщина с ребенком находится в маленькой комнате, где ее держит и использует как сексуальную рабыню один ненормальный. Потом им приходится заново учиться жить в большом мире за пределами этой каморки, и еще неизвестно, что травматичнее. Бри Ларсон получила за женскую роль «Глобус» и «Оскар» (2016), а специалисты-психологи писали на всех языках большие статьи о том, насколько точно в «Комнате» передано состояние ребенка, выросшего взаперти.

«Сказание о принцессе Кагуя»

Последний шедевр гениального японского аниматора Исао Такахаты, которого часто сравнивают с Юрием Норштейном. Как и он, Такахата годами мог оттачивать свои фильмы до последнего кадрика и создавал собственные правила, вместо того чтобы следовать готовым традициям. «Кагуя» принадлежит и к культуре аниме, и ко всей мировой анимации. Здесь много недосказанности, образов, которые рождаются не столько на экране, сколько в голове у зрителя. И такая красота, от которой захватывает дух даже при воспоминании о ней. Остается надеяться, что когда-нибудь этот фильм, номинированный за лучшую полнометражную анимацию в 2015 году, все-таки выпустят в России.

фильм Кадр мультфильма «Сказание о принцессе Кагуя» Фото: Dentsu

«Рома»

Список стоит закончить совсем новым фильмом, который, возможно, войдет в историю кино. Это чудо создал Альфонсо Куарон, и каким бы ни был подлинный 1971-й год в Мехико, теперь он навсегда останется в нашем сознании именно таким, как в «Роме» (кооперация Мексики и США). Профессионалы пытаются разгадать, как у создателей получилось добиться эффекта машины времени и буквально перенести зрителя в бурлящую жизнь мексиканской столицы. У фильма 10 номинаций на «Оскар»-2019, картина уже получила два «Золотых глобуса», в том числе как лучший фильм на иностранном языке. А нам остается только сожалеть, что лента принадлежит сетевому сервису Netflix и выпуск его в прокат невозможен, хотя именно для таких фильмов вообще, пожалуй, и существуют кинотеатры.