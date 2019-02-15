Романтика положений: адские мобильники, роковые киборги и терапия едой

Роман Курцын спасает брак с Полиной Максимовой, мобильная связь ссорит Иру Горбачеву и Квартет И, роковые красавицы изводят Луи Гарреля — по случаю Дня святого Валентина кинотеатры захлестнула волна романтических фильмов, но главной премьерой уикенда станет фантастический экшн от создателей «Аватара» и «Города грехов». «Известия» рассказывают о том, что смотреть в эти выходные.

«Алита: Боевой ангел»

Бесспорно, одна из главных премьер года, пусть и не оправдавшая всех ожиданий. Союз продюсера Джеймса Кэмерона, не знающего поражений, и режиссера Роберта Родригеса, который последние лет десять уверенно катится по наклонной, с самого начала казался слегка противоестественным , но в итоге вопросы вызывает скорее банальный сценарий, чем таланты постановщика.

В то же время очевидно, что на такое кино ходят не ради психологических нюансов, а ради визуального приключения, а это «Алита» выдает в полном объеме. Постапокалиптический XXVI век продуман до мелочей, от экшн-сцен буквально захватывает дух, в нарисованных глазах Боевого ангела (Роза Салазар) плещется реальная боль . Этот фильм вряд ли захочется пересмотреть, но первый просмотр запомнится надолго.

Режиссер: Роберт Родригес

В ролях: Роза Салазар, Кристоф Вальц, Дженнифер Коннелли, Эд Скрейн, Махершала Али, Мишель Родригес

«Громкая связь»

Итальянский хит «Идеальные незнакомцы» уже стал абсолютным чемпионом по ремейкам. Прошло всего-то три года, как он вышел, а в мире уже снято семь (!) адаптаций — от Мексики до Китая, — и везде этот сюжет принимают на ура . Да и в России благодаря Квартету И, а также режиссеру «Я худею» он смотрится как родной. Однажды вечерком старые друзья решили в шутку зачитывать вслух SMS друг друга, не предполагая, что открывают ящик Пандоры.

В целом «Громкая связь» очень точно следует букве оригинала, от Квартета И здесь лишь полтора монолога в духе «говорящих мужчин», цитата из Довлатова и расширенный финал, который отчасти возвращает веру в человечество . Пусть так, всё равно кино получилось смешным и острым. Кроме того, Леонид Барац тут вопреки амплуа играет мачо, а Ирина Горбачева опять выдает один из лучших перформансов сезона.

Режиссер: Алексей Нужный

В ролях: Леонид Барац, Ирина Горбачева, Мария Миронова, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Камиль Ларин, Анастасия Уколова, Вероника Корниенко

«Айка»

Эмигрантка-киргизка застряла в зимней преисподней мегаполиса, в роддоме плачет оставленный ею ребенок, а по пятам следуют бандиты-кредиторы — в общем, это не та история, которую хочется посмотреть пятничным вечером . И правда, «Айка» предлагает не развлечение, но подлинное искусство, что не так уж часто встретишь сегодня.

Социально конкретная и злободневная история быстро воспаряет до уровня греческой трагедии, а от игры казахской актрисы Самал Еслямовой (каннская «Пальмовая ветвь» за лучшую женскую роль) без преувеличения замирает сердце . Сергей Дворцевой, известный во всем мире классик российской документалистики, всего лишь во второй раз зашел на территорию игрового кино и смог пробраться в шорт-лист «Оскара».

Режиссер: Сергей Дворцевой

В ролях: Самал Еслямова, Джипаргуль Абдилова, Нуржамал Мамадалиева, Нуржан Кунназарова, Сергей Мазур, Азамат Сатимбаев

«Семь ужинов»

Вот он, главный фильм для влюбленных парочек на 14 февраля — бесхитростная комедия, которая призвана убедить чувственные натуры, что романтика скорее жива, чем мертва . Психиатр-неудачник Женя, почему-то имеющий мускулатуру и внешность Романа Курцына, пытается спасти развалившийся брак с помощью новой методики семейной терапии.

Он обещает Алене (Полина Максимова) дать развод, если та проведет с ним семь нетривиальных ужинов — то в темноте, то без слов, то без одежды, то с посторонним человеком и так далее по списку. В итоге они или заново полюбят друг друга, или расстанутся навсегда. Хотя верится в происходящее с трудом, химия между артистами делает свое дело. Ближе к финалу в кадре эффектно появляется Александр Лыков, достойный целого фильма.

Режиссер: Кирилл Плетнёв

В ролях: Роман Курцын, Полина Максимова, Елена Яковлева, Александр Лыков, Владимир Ильин

«Честный человек»

Вторая режиссерская работа артиста Луи Гарреля («Мечтатели») успешно балансирует между комедией и триллером. Это очень французская история про молодого журналиста Абеля (его играет сам Гаррель), который оказывается в запутанных отношениях с двумя роковыми красавицами . Спустя годы он возобновляет отношения с молодой вдовой Марианной (Летиция Каста), в которую когда-то был безмерно влюблен. Теперь соперник скоропостижно скончался и ничто не мешает им быть вместе.

Идиллию нарушает только сын Марианны. Однажды он тихонько предупреждает Абеля, что папа умер не случайно — это мама его отравила. Абель, конечно, не верит, но кружку из рук любимой берет не без внутренней дрожи. Ситуацию осложняет вмешательство Эвы, младшей сестры погибшего, которая давно влюблена в Абеля и теперь хочет за него побороться.

Режиссер: Луи Гаррель

В ролях: Луи Гаррель, Летиция Каста, Лили-Роуз Депп, Джозеф Энджел, Диан Курсей, Владислав Галард, Бакари Сангаре