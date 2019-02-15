Романтика положений: адские мобильники, роковые киборги и терапия едой
Роман Курцын спасает брак с Полиной Максимовой, мобильная связь ссорит Иру Горбачеву и Квартет И, роковые красавицы изводят Луи Гарреля — по случаю Дня святого Валентина кинотеатры захлестнула волна романтических фильмов, но главной премьерой уикенда станет фантастический экшн от создателей «Аватара» и «Города грехов». «Известия» рассказывают о том, что смотреть в эти выходные.
«Алита: Боевой ангел»
Бесспорно, одна из главных премьер года, пусть и не оправдавшая всех ожиданий. Союз продюсера Джеймса Кэмерона, не знающего поражений, и режиссера Роберта Родригеса, который последние лет десять уверенно катится по наклонной, с самого начала казался слегка противоестественным, но в итоге вопросы вызывает скорее банальный сценарий, чем таланты постановщика.
В то же время очевидно, что на такое кино ходят не ради психологических нюансов, а ради визуального приключения, а это «Алита» выдает в полном объеме. Постапокалиптический XXVI век продуман до мелочей, от экшн-сцен буквально захватывает дух, в нарисованных глазах Боевого ангела (Роза Салазар) плещется реальная боль. Этот фильм вряд ли захочется пересмотреть, но первый просмотр запомнится надолго.
Режиссер: Роберт Родригес
В ролях: Роза Салазар, Кристоф Вальц, Дженнифер Коннелли, Эд Скрейн, Махершала Али, Мишель Родригес
«Громкая связь»
Итальянский хит «Идеальные незнакомцы» уже стал абсолютным чемпионом по ремейкам. Прошло всего-то три года, как он вышел, а в мире уже снято семь (!) адаптаций — от Мексики до Китая, — и везде этот сюжет принимают на ура. Да и в России благодаря Квартету И, а также режиссеру «Я худею» он смотрится как родной. Однажды вечерком старые друзья решили в шутку зачитывать вслух SMS друг друга, не предполагая, что открывают ящик Пандоры.
В целом «Громкая связь» очень точно следует букве оригинала, от Квартета И здесь лишь полтора монолога в духе «говорящих мужчин», цитата из Довлатова и расширенный финал, который отчасти возвращает веру в человечество. Пусть так, всё равно кино получилось смешным и острым. Кроме того, Леонид Барац тут вопреки амплуа играет мачо, а Ирина Горбачева опять выдает один из лучших перформансов сезона.
Режиссер: Алексей Нужный
В ролях: Леонид Барац, Ирина Горбачева, Мария Миронова, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Камиль Ларин, Анастасия Уколова, Вероника Корниенко
«Айка»
Эмигрантка-киргизка застряла в зимней преисподней мегаполиса, в роддоме плачет оставленный ею ребенок, а по пятам следуют бандиты-кредиторы — в общем, это не та история, которую хочется посмотреть пятничным вечером. И правда, «Айка» предлагает не развлечение, но подлинное искусство, что не так уж часто встретишь сегодня.
Социально конкретная и злободневная история быстро воспаряет до уровня греческой трагедии, а от игры казахской актрисы Самал Еслямовой (каннская «Пальмовая ветвь» за лучшую женскую роль) без преувеличения замирает сердце. Сергей Дворцевой, известный во всем мире классик российской документалистики, всего лишь во второй раз зашел на территорию игрового кино и смог пробраться в шорт-лист «Оскара».
Режиссер: Сергей Дворцевой
В ролях: Самал Еслямова, Джипаргуль Абдилова, Нуржамал Мамадалиева, Нуржан Кунназарова, Сергей Мазур, Азамат Сатимбаев
«Семь ужинов»
Вот он, главный фильм для влюбленных парочек на 14 февраля — бесхитростная комедия, которая призвана убедить чувственные натуры, что романтика скорее жива, чем мертва. Психиатр-неудачник Женя, почему-то имеющий мускулатуру и внешность Романа Курцына, пытается спасти развалившийся брак с помощью новой методики семейной терапии.
Он обещает Алене (Полина Максимова) дать развод, если та проведет с ним семь нетривиальных ужинов — то в темноте, то без слов, то без одежды, то с посторонним человеком и так далее по списку. В итоге они или заново полюбят друг друга, или расстанутся навсегда. Хотя верится в происходящее с трудом, химия между артистами делает свое дело. Ближе к финалу в кадре эффектно появляется Александр Лыков, достойный целого фильма.
Режиссер: Кирилл Плетнёв
В ролях: Роман Курцын, Полина Максимова, Елена Яковлева, Александр Лыков, Владимир Ильин
«Честный человек»
Вторая режиссерская работа артиста Луи Гарреля («Мечтатели») успешно балансирует между комедией и триллером. Это очень французская история про молодого журналиста Абеля (его играет сам Гаррель), который оказывается в запутанных отношениях с двумя роковыми красавицами. Спустя годы он возобновляет отношения с молодой вдовой Марианной (Летиция Каста), в которую когда-то был безмерно влюблен. Теперь соперник скоропостижно скончался и ничто не мешает им быть вместе.
Идиллию нарушает только сын Марианны. Однажды он тихонько предупреждает Абеля, что папа умер не случайно — это мама его отравила. Абель, конечно, не верит, но кружку из рук любимой берет не без внутренней дрожи. Ситуацию осложняет вмешательство Эвы, младшей сестры погибшего, которая давно влюблена в Абеля и теперь хочет за него побороться.
Режиссер: Луи Гаррель
В ролях: Луи Гаррель, Летиция Каста, Лили-Роуз Депп, Джозеф Энджел, Диан Курсей, Владислав Галард, Бакари Сангаре