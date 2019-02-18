Лакировщик действительности: Джон Траволта всегда следит за укладкой

Американскому актеру Джону Траволте, ставшему знаменитым еще в конце 1970-х годов благодаря фильмам «Бриолин» и «Лихорадка субботнего вечера», 18 января исполняется 65 лет. Более молодое поколение зрителей, впрочем, лучше знает его как гангстера Винсента Вегу из «Криминального чтива». В день рождения артиста «Известия» подготовили фотогалерею лучших его ролей
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Фото: Robert Stigwood Organization
Кумиром молодежи лихорадочной и яркой эпохи диско Траволту сделала главная роль в мюзикле «Лихорадка субботнего вечера», который вышел на экраны в 1977 году
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Фото: Getty Images/Paramount Pictures
Еще большим хитом стал мюзикл «Бриолин», который вышел спустя год — в 1978-м
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Фото: Cinema 77
Впрочем, постепенно Траволта начал менять свое амплуа, предпочитая более серьезные картины — в том числе в 1981 году он сыграл в детективном триллере «Прокол»
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Фото: Miramax
Но безусловной легендой мирового кино и без того популярного артиста сделал фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», в котором Траволта сыграл гангстера Винсента Вегу. Лента вышла на экраны в 1994 году и сразу стала хитом
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Фото: TASS/imago stock&people
Джон Траволта в роли ангела в фильме «Майкл», который вышел на экраны в 1996 году
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Фото: MGM/UA
В 1995 году по совету Тарантино актер снялся в роли обаятельно ростовщика Чили Палмера в комедии «Достать коротышку»
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Фото: Global Look Press/KPA
Артист в боевике с элементами научной фантастики «Без лица», 1997 год
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Фото: Global Look Press/f90
Джон Траволта в роли преподавателя литературы в драме «Любовная лихорадка», 2004 год
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Фото: Global Look Press/FilmStills.net
Впрочем, Траволта почти сразу вернулся к экшн-фильмам — премьера ленты «Команда 49: Огненная лестница» о спасении пожарных состоялась в том же 2004 году. Траволта сыграл одну из главных ролей
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Фото: Global Look Press/FilmStills.net
Джон Траволта в роли одного из двух детективов в фильме «Одинокие сердца», основанном на событиях 1940-х годов
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Фото: Каро-Премьер
К мюзиклам Джон Траволта вернулся уже в 2000-х. В 2007 году на экраны вышла новая версия музыкальной комедии из 1980-х «Лак для волос», в которой актер сыграл мать главной героини, Эдну Тернблад
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Фото: Lionsgate
В роли спецагента Чарли Вэкса в фильме «Из Парижа с любовью», соавтором сценария которого стал Люк Бессон. Фильм вышел на экраны в 2009 году
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