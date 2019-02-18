Лакировщик действительности: Джон Траволта всегда следит за укладкой

Американскому актеру Джону Траволте, ставшему знаменитым еще в конце 1970-х годов благодаря фильмам «Бриолин» и «Лихорадка субботнего вечера», 18 января исполняется 65 лет. Более молодое поколение зрителей, впрочем, лучше знает его как гангстера Винсента Вегу из «Криминального чтива». В день рождения артиста «Известия» подготовили фотогалерею лучших его ролей