Роль земли: многоликий Леонардо Ди Каприо

Зато роль Амстердама Валлона в «Бандах Нью-Йорка» (2002) Мартина Скорсезе заставила говорить о красавчике Лео как о серьезном драматическом актере (но канал MTV не преминул выписать ему уже третью по счету премию за лучший поцелуй)