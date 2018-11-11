Роль земли: многоликий Леонардо Ди Каприо

Леонардо Вильгельму Ди Каприо 11 ноября исполняется 44 года. Объяснять, кто такой Лео, как ласково зовут его поклонники, нет, наверно, необходимости. «Известия» представляют фотогалерею его лучших ролей. Начнем с Арни Грейпа из «Что гложет Гилберта Грейпа?» (1993) — роли, принесшей актеру первую номинацию на «Оскар»
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Фото: Каравелла DDC
В версии шекспировской трагедии для «поколения MTV», фильме Бэза Лурмана «Ромео + Джульетта» (1996) Ди Каприо впервые примерился к роли трагического любовника
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Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
В 1997 году Ди Каприо снялся в «Титанике» Джеймса Кэмерона, принесшем ему всемирную славу, многомиллионные гонорары и вторую подряд премию канала MTV за лучший экранный поцелуй
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Фото: Гемини
«Пляж» (2000) Дэнни Бойла был довольно кисло встречен критикой и публикой и даже принес актеру номинацию на «Золотую малину», но со временем превратился в «культовую классику»
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Фото: Global Look Press/FilmStills.net
Зато роль Амстердама Валлона в «Бандах Нью-Йорка» (2002) Мартина Скорсезе заставила говорить о красавчике Лео как о серьезном драматическом актере (но канал MTV не преминул выписать ему уже третью по счету премию за лучший поцелуй)
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Фото: Ист-Вест
После Кэмерона и Скорсезе актера пригласил на главную роль и Стивен Спилберг. В «Поймай меня, если сможешь» (2002) сыграл обаятельного мошенника Фрэнка Абигнэйла
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Фото: Парадиз
В «Авиаторе» (2004) Мартина Скорсезе Ди Каприо не только сыграл главную роль эксцентричного миллиардера Говарда Хьюза, но и выступил исполнительным продюсером получившей пять «Оскаров» картины
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Фото: Централ Партнершип
Скорсезе вновь пригласил актера на роль в своем следующем фильме, криминальной драме «Отступники» (2006), также собравшей урожай из четырех «Оскаров»
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Фото: Каскад фильм
Детективный триллер «Остров проклятых» (2009) по роману Денниса Лихэйна стал четвертой совместной работой Скорсезе и Ди Каприо
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Фото: West
Биографическая драма «Волк с Уолл-стрит» (2013), в которой Ди Каприо сыграл роль финансового воротилы и афериста Джордана Белфорта, стала для актера пятым проектом со Скорсезе
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Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
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