Уличный боец

Голливудскому продюсеру и актеру Марку Уолбергу 5 июня исполняется 47 лет. Сегодня он один из самых успешных кинодеятелей Америки: за его плечами производство телесериала «Преступная империя», роли в фильмах «Боец», «Трансформеры» и «Макс Пэйн», участие в различных благотворительных акциях. Но начиналась жизнь будущей звезды отнюдь не столь безоблачно: в 13 лет Уолберг пристрастился к наркотикам, в 16 попал в тюрьму за покушение на убийство. В 20 лет Марк стал лидером группы Marky Mark & The Funky Bunch, одного из первых успешных белых рэп-коллективов. Впрочем, проблемы с законом продолжались, а группа вскоре вышла из моды у слушателей. Кинокарьера, начавшаяся с небольшой роли в комедии «Человек эпохи Возрождения», в известном смысле спасла Уолберга от полного краха: он всерьез увлекся кино и, что называется, успокоился. В день рождения актера портал iz.ru решил вспомнить некоторые из его экранных образов.