Уличный боец

В «Дневниках баскетболиста» (1995) Уолберг сыграл, по сути, версию самого себя: уличного подростка Микки, попавшего в тюрьму
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«Коррупционер» (1999) явил миру новый образ Уолберга — он сыграл нью-йоркского детектива, полицейского без страха и упрека Дэнни Уоллеса
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В криминальном триллере «Ярды» Уолбергу вновь досталась роль уголовника — впрочем, на сей раз вставшего на путь исправления
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Сюжет «Рок-звезды» (2001) построен на реальной истории вокалиста Judas Priest в 1996-2003 годах Тима Оуэнса
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Криминальный боевик «Кровь за кровь» (2005) — история мести четырех сводных братьев за смерть их матери
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В «Хозяевах ночи» (2007) Уолберг вновь занялся семейной драмой — на сей раз его экранным братом стал Хоакин Феникс. Фильм номинировался на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах
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В триллере «Явление» (2008) М. Найта Шьямалана Уолберг вновь предстал в неожиданном для себя образе, на сей раз — скромного школьного учителя
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В мистическом триллере Питера Джексона «Милые кости» (2009) актер сыграл отца главной героини
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В комедийном боевике «Копы в глубоком запасе» экранными партнерами Уолберга стали такие звезды, как Уилл Феррелл, Ева Мендес, Дуэйн «Скала» Джонсон, Сэмюэл Л. Джексон и Майкл Китон
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Роботехник Кейд Йегер в «Трансформерах: Эпоха истребления» (2014) стал крупным успехом для актера. Он вернулся к роли три года спустя в «Трансформерах: Последний рыцарь»
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Криминальный триллер Ридли Скотта «Все деньги мира» (2017) основан на реальной истории похищения внука миллиардера Пола Гетти в 1973 году
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Голливудскому продюсеру и актеру Марку Уолбергу 5 июня исполняется 47 лет. Сегодня он один из самых успешных кинодеятелей Америки: за его плечами производство телесериала «Преступная империя», роли в фильмах «Боец», «Трансформеры» и «Макс Пэйн», участие в различных благотворительных акциях. Но начиналась жизнь будущей звезды отнюдь не столь безоблачно: в 13 лет Уолберг пристрастился к наркотикам, в 16 попал в тюрьму за покушение на убийство. В 20 лет Марк стал лидером группы Marky Mark & The Funky Bunch, одного из первых успешных белых рэп-коллективов. Впрочем, проблемы с законом продолжались, а группа вскоре вышла из моды у слушателей. Кинокарьера, начавшаяся с небольшой роли в комедии «Человек эпохи Возрождения», в известном смысле спасла Уолберга от полного краха: он всерьез увлекся кино и, что называется, успокоился. В день рождения актера портал iz.ru решил вспомнить некоторые из его экранных образов.
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