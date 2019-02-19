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Порошенко рассказал об отказе США от переговоров с Россией

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Власти США отменили все встречи с представителями России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко 19 февраля.

«В Мюнхене в рамках конференции по безопасности у меня была встреча с вице-президентом США Майком Пенсом, который подчеркнул, что руководство США из-за акта агрессии в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами. И пока не отпустят (задержанных украинских моряков. — Ред.), встреч не будет», — цитирует украинского лидера агентство «РИА Новости».

Накануне Совет Евросоюза согласовал «азовский пакет санкций» в отношении России, который может быть одобрен в ближайшие две недели. Сообщалось, что санкции затронут «шесть–семь лиц среднего звена».

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На Украине пообещали усиливать документ и добиваться новых ограничительных мер против Москвы.

По данным СМИ, в США готовят ответ на якобы агрессию Москвы в отношении Киева, инцидент в Керченском проливе и действия России в Сирии. Так, 13 февраля американские сенаторы внесли на рассмотрение конгресса проект «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля», который предполагает введение санкций против госдолга РФ, российских банков и кораблестроителей, IT-сферы, нефтяной отрасли и персональные санкции.

В Москве целью очередных ограничений назвали желание вытеснить российские компании с рынка и заявили о готовности экономической базы для правомерного ответа.

25 ноября три военных корабля Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море, проигнорировав требование ФСБ остановиться. Пограничникам пришлось остановить суда силой. 24 украинских моряка арестованы до апреля, против них возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

В январе Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Москву и Киев не обострять ситуацию, освободить украинцев и направить группу международных наблюдателей в пролив.

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