В Кремле сравнили антироссийские санкции США с рэкетом

Стремление американских парламентариев ввести против России очередные санкции направлено на то, чтобы вытеснить российские компании с рынка и расчистить там место для компаний США и их продукции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, подобная политика негативно сказывается на международных организациях, в частности, на таких, как Всемирная торговая организация (ВТО).

«За этими эмоциями стоит абсолютно прагматичный напористый торговый подход, иногда граничащий с рэкетирством. Я имею в виду различные положения, направленные на срыв энергопроектов с участием российских компаний, против российских банков», — отметил он.

По словам пресс-секретаря российского лидера, от этих русофобских мер прежде всего пострадают находящиеся в плачевном состоянии двусторонние отношения.

Касательно негативного влияния на экономику РФ, Песков напомнил, что она не первый год находится под санкциями и в этих условиях научилась не только сохранять стабильность, но и рост. Кроме того, правительством принят ряд мер, которые позволят избежать негативных последствий «от таких рэкетирских нападок», добавил Песков.

13 февраля группа американских сенаторов внесла на рассмотрение конгресса проект под названием «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA).

Документ предполагает введение санкций против госдолга РФ, российских банков, IT-сферы, российских кораблестроителей, нефтяной отрасли России, в частности, в отношении инвестиций в СПГ-проекты и международных проектов с участием РФ, а также персональные санкции против представителей спецслужб, чиновников и бизнесменов.

Таким образом, конгрессмены США предлагают «ответить» на якобы вмешательство России в демократические процессы за рубежом, ее агрессию против Украины, в том числе в Керченском проливе, а также на действия российской стороны в Сирии.

Кроме того, в Соединенных Штатах обсуждают возможность применения второго пакета ограничительных мер в связи с инцидентом в Солсбери. Первый пакет санкций против РФ из-за «дела Скрипалей» был введен в конце августа прошлого года. Новые рестрикции предполагают запрет американским банкам кредитовать Россию, полное прекращение двустороннего товарооборота, запрет на авиаперевозки для российских авиакомпаний с госучастием, в частности для «Аэрофлота», а также понижение уровня дипотношений.