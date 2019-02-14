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Клинцевич усомнился в связи санкций с инцидентом в Керченском проливе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Планируемые Вашингтоном санкции против российского судостроительного сектора являются продолжением давней антироссийской политики и не имеют никакого отношения к ноябрьскому инциденту в Керченском проливе. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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В разговоре с «РИА Новости» сенатор сравнил антироссийскую политику США с «вредной привычкой выкуривать трубку перед завтраком, травя всех окружающих». Клинцевич подчеркнул, что конфликт в Керченском проливе не является реальной причиной введения санкций.

В конце января спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз изучают дополнительные меры против России из-за инцидента в Керченском проливе. По информации СМИ, антироссийские меры могут начать действовать в течение ближайших двух месяцев.

25 ноября три военных корабля Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море, проигнорировав приказ пограничников ФСБ остановиться. Те были вынуждены применить силу для остановки кораблей.

В отношении 24 украинских моряков, находившихся на бортах, возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Они арестованы решением суда до апреля.

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