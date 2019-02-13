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Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции ЕС

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Новые антироссийские санкции стран ЕС ожидаемы, заявил «Известиям» глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. При этом, по его мнению, поводом для них могло стать любое событие.

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Так политик отреагировал на информацию в СМИ о возможных мерах со стороны зарубежных стран в связи с задержанием украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

Вместе с тем в Еврокомиссии рассказали, что обсуждение украинского вопроса запланировано на 18 февраля. А в немецком бундестаге назвали возможные меры «искусственным нагнетанием» ситуации.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что новый пакет санкций говорит о неспособности европейцев заставить Киев исполнять минские договоренности.

25 ноября прошлого года российские пограничники задержали три украинских корабля и 24 членов экипажа за попытку незаконно пересечь государственную границу. Моряки арестованы до 24 апреля.

Подробнее — в материале «Известий»:

Хорошо забытое новое: РФ отреагировала на очередные санкции ЕС и США

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