Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции ЕС

Новые антироссийские санкции стран ЕС ожидаемы, заявил «Известиям» глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. При этом, по его мнению, поводом для них могло стать любое событие.

Так политик отреагировал на информацию в СМИ о возможных мерах со стороны зарубежных стран в связи с задержанием украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

Вместе с тем в Еврокомиссии рассказали, что обсуждение украинского вопроса запланировано на 18 февраля. А в немецком бундестаге назвали возможные меры «искусственным нагнетанием» ситуации.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что новый пакет санкций говорит о неспособности европейцев заставить Киев исполнять минские договоренности.

25 ноября прошлого года российские пограничники задержали три украинских корабля и 24 членов экипажа за попытку незаконно пересечь государственную границу. Моряки арестованы до 24 апреля.

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Хорошо забытое новое: РФ отреагировала на очередные санкции ЕС и США