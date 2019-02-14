Хорошо забытое новое: РФ отреагировала на очередные санкции ЕС и США

Информация о разработке Евросоюзом и Соединенными Штатами новых санкций в адрес России после задержания украинских моряков в Керченском проливе не вызывает удивления, заявил «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Законопроект о новых ограничениях в отношении РФ, которые затронут, в частности, госдолг, банковский, энергетический и судостроительный секторы, а также 24 сотрудников ФСБ, поступил в сенат США вечером 13 февраля. При этом в Еврокомиссии «Известиям» не подтвердили и не опровергли информацию о готовящихся санкциях. Там сообщили, что главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию вокруг Украины в понедельник. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что разрабатывая очередной пакет ограничений, европейцы признаются в неспособности заставить Киев выполнять договоренности.

Санкционная новь

Законопроект американских сенаторов был обнародован, когда стало известно о совместной разработке новых санкций Брюсселем и Вашингтоном. Ранее телеканал Sky News и Financial Times со ссылкой на источники сообщили, что очередные ограничения в адрес Москвы могут быть введены из-за ситуации с украинскими моряками. Российские пограничники задержали их в Керченском проливе за незаконное пересечение госграницы в ноябре 2018 года. По данным СМИ, ограничения затронут физических и юридических лиц, причастных к аресту моряков, и будут введены до конца марта этого года. МИД Британии подтвердил, что Лондон и его партнеры по ЕС сейчас анали- зируют конкретные антироссийские меры в ответ на инцидент в Черном море.

В Еврокомиссии «Известиям» не подтвердили и не опровергли эту информацию. Однако сообщили, что ситуацию вокруг Украины и результаты поездки миссии ЕС в Приазовье, состоявшейся в конце января, главы МИД стран-членов обсудят 18 февраля. При этом ЕК в очередной раз призвал освободить без каких-либо условий и задержек 24 украинских моряков.

— Любое решение о введении или изменении санкций единогласно принимает Совет Евросоюза, — заявили в пресс-службе ЕК. — Мы бы не хотели спекулировать на тему каких-либо обсуждений или решений по санкционному механизму. Отметим, что Украина стоит в числе приоритетных вопросов на повестке ЕС.

О возможности введения новых санкций из-за ситуации в Керченском проливе европейские политики говорили неоднократно. Однако, как сообщали «Известия» в ноябре 2018 года со ссылкой на высокопоставленные российские и европейские диписточники, реальных обсуждений подобных мер по дипломатическим каналам не было. Так, в конце ноября на тот момент председатель комитета по международным делам палаты представителей США Эд Ройс дал понять, что Вашингтон не собирается сиюминутно вводить ограничения из-за инцидента в Керченском проливе. Но, по его словам, тема санкций могла бы возникнуть, если моряков не отпустят.

— Никто не хотел использовать это как повод для новых ограничений. Но Россия не отпустила украинских моряков. И, видимо, в ближайшее время они не вернутся. Поэтому придется использовать этот инструмент, — пояснил «Известиям» источник в политических кругах в Вашингтоне.

Не удивили

В среду глава российского МИД Сергей Лавров заявил о «мощнейшем давлении США», под которым принимаются санкции. Он подчеркнул, что Россия при этом открыта для диалога.

— Я это рассматриваю как то, что в очередной раз европейцы расписываются в своей полной неспособности заставить [президента Украины Петра] Порошенко выполнять Минские договоренности. Поскольку они уже своими клиентами руководить не могут, то надо что-то делать, и пошли на очередной пакет санкций, — заметил российский дипломат.

Аналогичным образом информацию об очередных мерах США и Евросоюза оценивают и в Совете Федерации. Как заявил «Известиям» глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, на нынешнем этапе санкции трансформировались в механизм сдерживания.

— К сожалению, это не вызывает удивления, потому что сама логика санкционного механизма окончательно выродилась, — отметил сенатор. — Для максимальной его работы хороши любые поводы: не было бы украинских моряков, появилось бы что-то другое. Это будет продолжаться до тех пор, пока американцы и их союзники не поймут, что ограничения — абсолютно бессмысленная затея.

Делу не поможет

В немецком бундестаге считают, что взаимодействие в режиме ультиматумов и новые меры лишь усугубят ситуацию. Член комитета по международным делам, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал введение новых ограничений нелогичным и лишенным какого-либо содержания.

— То, что это не приведет к разрядке напряженности и миру, всем понятно. Потому можно говорить об искусственном нагнетании, — заявил «Известиям» депутат. — Думаю, что это одна из последних попыток. Даже наши оппоненты смотрят на сложившуюся ситуацию трезвым взглядом. Они говорят: да, у России есть интересы, и она имеет право их защищать; у Украины есть интересы, но надо соблюдать то, о чем договаривались. Ведь корабли проходили и раньше и делали это по регламенту.

25 ноября российские пограничники за попытку незаконно пересечь государственную границу задержали три судна украинских ВМС. По решению судов Симферополя и Керчи всех 24 моряков перевезли в Москву. В конце января Лефортовский суд столицы продлил срок их ареста до 24 апреля.

В Киеве задержанных моряков считают военнопленными. В Москве, напротив, отмечают, что Россия и Украина не находятся в состоянии войны, а потому арестованные подлежат не военному, а уголовному суду.