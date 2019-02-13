В Госдуме назвали новые санкции Запада навязчивой идеей

Угрозы новых западных санкций в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе контрпродуктивны, они больше напоминают навязчивую идею и желание не допустить дальнейшего развития российского государства. Об этом в среду, 13 февраля, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Это прежде всего фактор сдерживания, чтобы не допустить дальнейшего продвижения и процветания России, но нам стоит идти вперед и не обращать внимание на эти санкции», — цитирует парламентария «РИА Новости».

Шеремет добавил, что если страны Евросоюза поддержат новый пакет ограничительных мер, то это покажет их «сумасшедшую» зависимость от США, которую можно сравнить с наркотической.

По словам депутата, он надеется, что придет время, когда Запад будет отдавать предпочтение переговорам, основанным на общечеловеческих ценностях, а не давлению и силе.

Накануне газета Financial Times сообщила, что США и Евросоюз находятся на пороге согласования новых антироссийских санкций. Меры могут быть применены из-за задержания украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, когда корабли республики вошли в территориальные воды РФ. Ожидается, что обсуждение рестриктивных мер состоится во время встречи министров внутренних дел стран Евросоюза 18 февраля. По информации дипломатов, антироссийские меры могут начать действовать в течение ближайших двух месяцев. По словам другого источника, санкции могут ввести к концу марта.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, а затем арестованы. Возбуждено уголовное дело.