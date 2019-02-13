МИД Британии подтвердил подготовку новых санкций стран Запада против России

МИД Великобритании совместно с европейскими партнерами работает над анализом конкретных антироссийских мер в ответ на ноябрьский инцидент вблизи Керченского пролива. Об этом представители внешнеполитического ведомства сообщили журналистам в среду, 13 февраля, комментируя публикации британских СМИ о возможном введении новых ограничительных мер против России.

Накануне издание Financial Times сообщило, что США и Евросоюз находятся на пороге согласования новых антироссийских санкций. Меры могут быть применены из-за задержания украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, когда корабли республики вошли в территориальные воды РФ. Ожидается, что обсуждение рестриктивных мер состоится во время встречи министров внутренних дел стран Евросоюза 18 февраля. По информации дипломатов, антироссийские меры могут начать действовать в течение ближайших двух месяцев. По словам другого источника, санкции могут ввести к концу марта.

«Великобритания всегда стояла во главе европейских санкций в ответ на действия России на Украине», — цитирует пресс-секретаря британского МИДа ТАСС.

В ведомстве напомнили, что ранее поддержали новые ограничения в ответ на «российские выборы в Крыму и в Севастополе, на возведение Керченского моста и на незаконные выборы в Восточной Украине».

«В ответ на последнюю российскую агрессию в Черном море мы продолжаем работать тесным образом с европейскими партнерами для оценки того, какие конкретные меры мы можем принять», — добавили в МИДе.

В конце января спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз изучают дополнительные меры против России из-за инцидента в Керченском проливе. Он пояснил, что их могут ввести, если Москва не вернет украинских моряков и продолжит настаивать на контроле над проливом.

24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по ноябрьскому инциденту в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины вторглись в территориальные воды России. Депутаты призвали Москву и Киев не обострять ситуацию, освободить задержанных моряков и направить группу международных наблюдателей в пролив. Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал нелогичным это требование.

25 ноября прошлого года три военных корабля Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море, проигнорировав приказ пограничников ФСБ остановиться. Те были вынуждены применить силу для остановки кораблей.

В отношении 24 украинских моряков, находившихся на борту, возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Они арестованы решением суда до апреля.