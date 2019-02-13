Стали известны подробности новых санкций США в отношении России

До конца 13 февраля в сенат США будет внесен законопроект, который в случае принятия приведет к санкциям в отношении России в банковском и энергетическом секторах. Об этом сообщило агентство Reuters.

В частности, ограничительные меры коснутся некоторых российских банков, проектов, которые касаются сжиженного природного газа за пределами страны, сделок с суверенным долгом России и деятельности некоторых лиц.

Предположительно, законопроект намерены предложить сенаторы Линдси Грэм и Боб Менендес. Подобный проект уже вносили в 2018 году, однако он не был принят конгрессом. На этот раз он был ужесточен.

8 февраля члены комитета палаты представителей конгресса США по финансовым вопросам заявили о неэффективности антироссийских санкций. Они считают, что РФ снизила зависимость от Запада и активно налаживает деловые и политические отношения с такими странами, как Китай, Индия и Саудовская Аравия.

13 февраля США назвали условие для снятия санкций с России. Им является получение Донбасса и Крыма под контроль украинских властей.

Накануне газета Financial Times сообщила, что США и Евросоюз находятся на пороге согласования новых ограничительных мер. Они могут быть применены из-за задержания украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, а затем арестованы. Возбуждено уголовное дело.