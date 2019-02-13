Помпео заявил об «ответственности РФ за инцидент в Солсбери»

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил об «ответственности России за инцидент в Солсбери», где в нарушение конвенции о запрете химического оружия якобы применили отравляющее вещество, произведенное в РФ.

Данную позицию глава американского внешнеполитического ведомства озвучил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник, 12 февраля.

«Госсекретарь Помпео вновь заявил о решимости США добиться, чтобы РФ несла ответственность за применение химоружия в Солсбери посредством санкций», — говорится в комментарии на сайте американского ведомства.

В конце января член сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) направил послание Помпео с требованием ввести второй пакет санкций против России из-за «дела Скрипалей». Свое требование парламентарий обосновал законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения.

Британский агент, бывший сотрудник Главного разведуправления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 года. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», якобы произведенного в РФ.

На основании этого Соединенное Королевство обвинило Москву в причастности к инциденту. Российская сторона неоднократно отвергала эти обвинения и продолжает добиваться от британских властей открытого и независимого расследования случившегося, но Лондон отказывается от сотрудничества.

В конце августа 2018 года США ввели первый пакет новых ограничений против РФ из-за «дела Скрипалей». Второй пакет ограничительных мер, который Вашингтон продолжает рассматривать, предполагает понижение уровня дипотношений и почти полное сворачивание торговли.

21 января Совет ЕС по иностранным делам утвердил введение санкций в отношении лиц, которые якобы причастны к использованию и развитию химоружия. В заявлении говорится, что в список включены двое сотрудников российских спецслужб, а также глава ГРУ и его заместитель, якобы «несущие ответственность за транспортировку и применение в Солсбери нервно-паралитического вещества».