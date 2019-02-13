Прямой эфир
Сюжет:

Помпео заявил об «ответственности РФ за инцидент в Солсбери»

0
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил об «ответственности России за инцидент в Солсбери», где в нарушение конвенции о запрете химического оружия якобы применили отравляющее вещество, произведенное в РФ.

Исчезнувшая: Юлию Скрипаль потребуют признать без вести пропавшей
Ее сестра обратится к правоохранительным органам РФ с требованием расследовать дело дочери экс-агента британских спецслужб

Данную позицию глава американского внешнеполитического ведомства озвучил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник, 12 февраля.

«Госсекретарь Помпео вновь заявил о решимости США добиться, чтобы РФ несла ответственность за применение химоружия в Солсбери посредством санкций», — говорится в комментарии на сайте американского ведомства.

В конце января член сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) направил послание Помпео с требованием ввести второй пакет санкций против России из-за «дела Скрипалей». Свое требование парламентарий обосновал законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения.

Британский агент, бывший сотрудник Главного разведуправления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 года. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», якобы произведенного в РФ.

На основании этого Соединенное Королевство обвинило Москву в причастности к инциденту. Российская сторона неоднократно отвергала эти обвинения и продолжает добиваться от британских властей открытого и независимого расследования случившегося, но Лондон отказывается от сотрудничества.

В конце августа 2018 года США ввели первый пакет новых ограничений против РФ из-за «дела Скрипалей». Второй пакет ограничительных мер, который Вашингтон продолжает рассматривать, предполагает понижение уровня дипотношений и почти полное сворачивание торговли.

21 января Совет ЕС по иностранным делам утвердил введение санкций в отношении лиц, которые якобы причастны к использованию и развитию химоружия. В заявлении говорится, что в список включены двое сотрудников российских спецслужб, а также глава ГРУ и его заместитель, якобы «несущие ответственность за транспортировку и применение в Солсбери нервно-паралитического вещества».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей»
Посольство РФ обвинило Лондон в игнорировании норм права в ситуации со Скрипалями

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017