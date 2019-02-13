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США назвали условие для снятия санкций с России

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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США намерены сохранять антироссийские санкции до тех пор, пока украинские власти не получат под свой контроль Донбасс и Крым, сообщил заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Джонатан Коэн.

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«Санкции, введенные США в связи с ситуацией в Донбассе, будут действовать вплоть до полного выполнения Россией Минских договоренностей», — сказал Коэн на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине, передает «Федеральное агентство новостей»

Он отметил, что также в силе останутся ограничительные меры, введенные после присоединения Крыма к России. При этом Коэн заявил, что украинские власти выполняют Минские соглашения и США это приветствуют. 

8 февраля члены комитета палаты представителей конгресса США по финансовым вопросам заявили о неэффективности антироссийских санкций. Они считают, что РФ снизила зависимость от Запада и активно налаживает деловые и политические отношения с такими странами, как Китай, Индия и Саудовская Аравия.

В начале апреля прошлого года США ввели санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц. Поводом для этого, как заявили в Вашингтоне, стала «ситуация на Украине».

Киев начал операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в апреле 2014 года после госпереворота в стране. В сентябре того же года представители ДНР и ЛНР, Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол, а в феврале 2015 года были заключены Минские соглашения, установившие порядок деэскалации конфликта в Донбассе. Договоренности предусматривают установление режима прекращения огня и отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта. Позже президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата так называемой антитеррористической операции на операцию объединенных сил в Донбассе. Предполагалось, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.

Крым вошел в состав России в 2014 году после госпереворота на Украине и проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к стране. Москва не раз подчеркивала, что процедура полностью соответствовала нормам международного права. Киев до сих пор считает полуостров своей территорией и отказывается признавать итоги голосования.

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