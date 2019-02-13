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Госдолг США превысил отметку в $22 трлн

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Государственный долг США достиг исторического рекорда в $22 трлн. Об этом сообщило на своем сайте американское министерство финансов.

Отмечается, что с февраля 2019 года данный показатель вырос более чем на $90 млрд. При этом за последние 11 месяцев госдолг Соединенных Штатов вырос на $1 трлн, пишет «Газета.ru».

1 февраля стало известно, что Россия сократила свои вложения в казначейские облигации Минфина США. В ноябре 2018 года они снизились с $14,629 млрд до $12,81 млрд.

В начале января стало известно, что американский госдолг с момента инаугурации президента страны Дональда Трампа вырос более чем на $2 трлн и почти достиг отметки $22 трлн. При этом в ноябре Трамп пообещал, что США полностью погасят госдолг к концу его второго президентского срока.

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