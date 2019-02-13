Сенат США одобрил выдвинутого Трампом кандидата на пост генпрокурора

Сенат США проголосовал за кандидатуру Уильяма Барра для выдвижения на пост генпрокурора страны, которую ранее предложил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщило издание The New York Times.

За кандидатуру Барра проголосовали 55 сенаторов, против высказались 44 человека. Окончательное голосование, предположительно, состоится 13 или 14 февраля.

Бывший министр юстиции, генпрокурор США Джефф Сешнс подал в отставку в начале ноября. На сегодняшний день его обязанности временно исполняет руководитель канцелярии ведомства Мэтью Уитакер.

На фоне этой новости сотни американцев вышли на акцию протеста у Белого дома. По мнению митингующих, после ухода Сешнса будет свернуто проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером расследование, поскольку действующий президент не раз критиковал минюст за неэффективную работу и трату времени на «российское дело».

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборы началось практически сразу после победы Трампа на выборах в ноябре 2016 года. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва все обвинения отвергает.

Уильям Барр впервые начал работать в минюсте в 1989 году, после победы Джорджа Буша-старшего на президентских выборах, в штабе которого он работал. В ноябре 1991-го его утвердили на должность главы ведомства. Пост генпрокурора Барр покинул в 1993 году, после чего много лет работал на руководящих позициях в корпорациях.