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Сенат США одобрил выдвинутого Трампом кандидата на пост генпрокурора

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Сенат США проголосовал за кандидатуру Уильяма Барра для выдвижения на пост генпрокурора страны, которую ранее предложил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщило издание The New York Times.

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За кандидатуру Барра проголосовали 55 сенаторов, против высказались 44 человека. Окончательное голосование, предположительно, состоится 13 или 14 февраля.

Бывший министр юстиции, генпрокурор США Джефф Сешнс подал в отставку в начале ноября. На сегодняшний день его обязанности временно исполняет руководитель канцелярии ведомства Мэтью Уитакер.

На фоне этой новости сотни американцев вышли на акцию протеста у Белого дома. По мнению митингующих, после ухода Сешнса будет свернуто проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером расследование, поскольку действующий президент не раз критиковал минюст за неэффективную работу и трату времени на «российское дело».

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборы началось практически сразу после победы Трампа на выборах в ноябре 2016 года. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва все обвинения отвергает.

Уильям Барр впервые начал работать в минюсте в 1989 году, после победы Джорджа Буша-старшего на президентских выборах, в штабе которого он работал. В ноябре 1991-го его утвердили на должность главы ведомства. Пост генпрокурора Барр покинул в 1993 году, после чего много лет работал на руководящих позициях в корпорациях.

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