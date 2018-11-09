Прямой эфир

Bloomberg назвал кандидатов на пост главы минюста США

0
Фото: Global Look Press/Alex Edelman
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация президента США рассматривает несколько кандидатур на пост генпрокурора страны, в числе претендентов — министр труда Александр Акоста, экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и судья апелляционного суда Эдит Джонс.

Раскол в сердце: почему США оказались на грани гражданской войны
Американцы всё чаще задумываются о непреодолимых противоречиях в обществе

Как пишет Bloomberg, некоторые сенаторы-республиканцы считают, что легче всего утвердить на должность Акосту, так как он уже занимает министерскую должность. Более того, глава минтруда является сыном кубинских иммигрантов, имеет хорошую репутацию и крепкие отношения с Дональдом Трампом.

Собеседники агентства подчеркивают, что любой выбранный президентом США  кандидат должен будет пообещать сенаторам, что он не будет препятствовать расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера по вменяемому России вмешательству в американские выборы.

Об уходе бывшего главы минюста Джеффа Сешнса стало известно 7 ноября. Исполняющим его обязанности назначен Мэттью Уитакер. 

После отставки генпрокурора сотни американцев вышли на акцию протеста у Белого дома. По мнению митингующих, после ухода Сешнса будет свернуто проводимое Мюллером расследование, поскольку Трамп не раз критиковал ведомство за неэффективную работу и трату времени на «российское дело».

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в президентские выборы 2016 года в США началось в 2017 году. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва все обвинения отвергает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Депутат рады не верит в отставку генпрокурора Луценко
Отставка генпрокурора США стала неожиданностью для Белого дома

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017