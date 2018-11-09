Bloomberg назвал кандидатов на пост главы минюста США

Администрация президента США рассматривает несколько кандидатур на пост генпрокурора страны, в числе претендентов — министр труда Александр Акоста, экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и судья апелляционного суда Эдит Джонс.

Как пишет Bloomberg, некоторые сенаторы-республиканцы считают, что легче всего утвердить на должность Акосту, так как он уже занимает министерскую должность. Более того, глава минтруда является сыном кубинских иммигрантов, имеет хорошую репутацию и крепкие отношения с Дональдом Трампом.

Собеседники агентства подчеркивают, что любой выбранный президентом США кандидат должен будет пообещать сенаторам, что он не будет препятствовать расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера по вменяемому России вмешательству в американские выборы.

Об уходе бывшего главы минюста Джеффа Сешнса стало известно 7 ноября. Исполняющим его обязанности назначен Мэттью Уитакер.

После отставки генпрокурора сотни американцев вышли на акцию протеста у Белого дома. По мнению митингующих, после ухода Сешнса будет свернуто проводимое Мюллером расследование, поскольку Трамп не раз критиковал ведомство за неэффективную работу и трату времени на «российское дело».

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в президентские выборы 2016 года в США началось в 2017 году. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва все обвинения отвергает.