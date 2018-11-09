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Протесты из-за отставки генпрокурора начались у Белого дома

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Сотни американцев организовали акцию протеста у Белого дома в связи с отставкой генпрокурора США Джеффа Сешнса.

Как передает «РИА Новости», митингующие требуют защитить спецпрокурора Роберта Мюллера. По мнению участников протеста, после ухода Сешнса будет свернуто проводимое Мюллером расследование о вменяемом России вмешательстве в американские выборы.

«Трамп уволил Сешнса, потому что хочет подорвать расследование Мюллера. Мы действуем сейчас, чтобы защитить демократию. Мы защитим Боба Мюллера», — скандируют активисты.

Об уходе Сешнса с занимаемой должности сообщил в среду, 7 ноября, президент США Дональд Трамп. Исполняющим обязанности главы американского минюста назначен Мэттью Уитакер.

В августе Трамп раскритиковал минюст США за неэффективную работу. Он был недоволен тем, что пока ведомство занимается расследованием так называемых попыток вмешательства в американские выборы, «настоящие коррупционные дела остаются нетронутыми».

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в президентские выборы 2016 года в США началось в 2017 году. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва все обвинения отвергает.

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