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Депутат рады не верит в отставку генпрокурора Луценко

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Фото: РИА Новости/Юлия Винокурова
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Жителей Украины дурят, используя политический трюк с якобы отставкой генерального прокурора Юрия Луценко, хотя на самом деле он останется в должности. С таким заявлением выступил в эфире телеканала «112» депутат Верховной рады Александр Вилкул.

7 ноября Луценко написал заявление Петру Порошенко об увольнении по собственному желанию из-за обвинения в недобросовестном расследовании дела о гибели советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Депутат считает, что жителей страны дурачат, разыгрывая весь этот спектакль, так как на самом деле прокурор сохранит свою должность, ведь большинство в раде проголосуют против его ухода с поста, пишет «РИА Новости».

Вилкул отметил, что всё это просто пиар из-за того, что властям пришлось оправдываться, ведь Гандзюк работала с международными организациями, тогда как до сих пор нет движения в расследованиях по делу Бузины и Шеремета.

Также парламентарий отметил, что 10 лет назад такой же трюк Луценко использовал, когда занимал должность министра внутренних дел.

31 июля неизвестные облили Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Женщину госпитализировали с ожогами 35% тела. С момента нападения чиновница находилась в больнице. Ее состояние оценивалось как тяжелое.

4 ноября администраторы посвященного активистке сообщества сообщили о смерти Гандзюк. По предварительным данным, причиной смерти стали оторвавшийся тромб и закупорка сосудов.

В связи со смертью чиновницы уголовное дело по факту нападения было переквалифицировано на статью «Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ». В рамках расследования были задержаны шесть человек, четверо из них заключены под стражу.

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